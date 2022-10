Académie : l’OL, 3e pourvoyeur de joueurs dans le Big 5 européen

Lacazette et Caqueret (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, l’OL est le troisième club pourvoyeur de joueurs dans le Big 5 européens. Ils sont 34 à avoir été formés à l’Académie et a évolué parmi l’un des cinq grands championnats en Europe.

C’est un classement qui va encore donner le sourire à Jean-Michel Aulas ou à l’ensemble des formateurs passés ou encore présents à l’Académie. A défaut de remporter des titres depuis dix ans, l’OL est devenu encore un peu plus une référence en matière de formation. La renommée de la formation à la lyonnaise a dépassé les simples frontières françaises et nombreux sont les clubs européens à avoir pu ou a profité actuellement des joueurs passés par l’OL Académie.

Durant l’été, Jean-Michel Aulas a voulu remettre l’ADN OL au centre du projet sportif et contre Rennes, huit joueurs avait été formés à l’OL. Une vraie reconnaissance pour la formation dirigée par Jean-François Vulliez. En Europe, l’OL est le 3e pourvoyeur de joueurs quand on s’attarde aux cinq grands championnats d'après une étude du CIES. Avec 34 joueurs passés par l’Académie, le club lyonnais se situe derrière le Real Madrid (43) et le Barça (38).

A l’échelle globale de l’Europe, l’OL se retrouve 12e (50 joueurs). Seulement, quand il convient de regarder l’indice de formation mis en place par le CIES - minutes jouées dans des rencontres officielles lors de la dernière année et niveau d’expérience de tous les joueurs ayant participé à ces matchs - , la formation à la lyonnaise se retrouve à la 7e place derrière des clubs qui ont fait de la formation leur fond de commerce (Ajax, Sporting, Barça, Benfica, Zagreb).