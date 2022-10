De retour à son niveau avec l’OL, Anthony Lopes va-t-il disputer la Coupe du monde au Qatar ? En attendant la liste définitive, le portier fait partie de la pré-liste du Portugal.

Il va falloir encore patienter quelques semaines pour avoir un avis définitif mais Anthony Lopes peut toujours rêver de vivre une deuxième Coupe du monde après celle de 2018. Le gardien de but de l’OL fait partie de la pré-liste de Fernando Santos pour le rendez-vous au Qatar. Cela ne veut pas encore dire qu’il sera du voyage puisque le sélectionneur portugais a choisi de ratisser large avec pas moins de 55 joueurs retenus dans cette pré-liste. Ils sont notamment huit Portugais à évoluer dans le championnat de France.

4e dans la hiérarchie des gardiens ?

Pour Lopes, la tâche s’annonce en effet compliquée. S’il revient à son meilleur niveau avec l’OL comme lors des matchs face au PSG ou Lens, il semble désormais avoir un train de retard en sélection. Dans la pré-liste figurent cinq gardiens et lors du dernier rassemblement d’octobre, Anthony Lopes était resté à Lyon, Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma) et José Sa (Wolverhampton) ayant eu les faveurs de Santos. La hiérarchie peut-elle évoluer ? Réponse le 10 novembre pour connaitre les 26 joueurs portugais retenus pour le Mondial.