OL : une victoire à Montpellier bonne pour le moral

En s’imposant à Montpellier pour la 1re fois depuis début septembre, l’OL a mis fin à sa spirale négative. Les joueurs lyonnais ont surtout pu se soulager l’esprit, une des missions de Laurent Blanc.

Enfin. Après six journées et plus d’un mois et demi sans le moindre succès, l’OL a retrouvé goût à la victoire contre Montpellier, samedi. Sur la pelouse de la Mosson contre une autre équipe malade, le club lyonnais a pris trois points ô combien important. Après avoir fait du surplace et dégringolé au classement avec un petit nul au milieu de cinq défaites de rang, les Lyonnais ont ré-enclenché la première dans l’Hérault. Une victoire que beaucoup de supporters espèrent être comme la première pierre d’une nouvelle dynamique entre Rhône et Saône.

Ces trois points, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette devront les confirmer avec une nouvelle grosse performance contre Lille, dimanche prochain au Parc OL. Mais la semaine d’entraînement qui s’annonce sera bien différente des deux premières vécues par Laurent Blanc depuis son arrivée. Non pas que l’entraîneur lyonnais va alléger les séances, lui qui a vu son équipe "avoir un creux physique" durant certaines périodes à Montpellier.

Une relation de confiance entre Blanc et ses joueurs

Le travail athlétique sera encore au programme jusqu’au 13 novembre prochain mais il se fera peut-être encore un peu plus dans la bonne humeur que ce qu’a pu déclencher l’arrivée du champion du monde 1998 depuis quinze jours. En gagnant à Montpellier, l’OL s’est fait du bien au classement mais surtout dans les têtes. "On guérit au fur et à mesure. Il faut le dire, on était au fond du trou. On avait vraiment besoin de quelqu’un comme lui, s’est félicité Anthony Lopes après la rencontre samedi. Depuis que Laurent Blanc est arrivé, il a donné confiance au groupe par ses discours, les entraînements où on fait beaucoup de jeu pour créer des automatismes."

Laurent Blanc a beau dire depuis son arrivée que sa marge de manoeuvre est limitée face à l’urgence de prendre des points, néanmoins sa patte se fait déjà sentir. Dans le jeu avec un 3-5-2 qui a encore un peu mieux marché que face à Rennes mais surtout psychologiquement. Quand il est réputé pour ne pas être un adepte de la préparation vidéo, Laurent Blanc est loué pour ses qualités de meneur d’hommes et pour une relation très proche avec ses joueurs. Il l’avait avoué à son arrivée, "le Président" veut installer une relation de confiance avec ses joueurs.

La joie commune sur le but de Lacazette

Si Houssem Aouar semble renaître de ses cendres avec notamment ce but samedi, le crédit en revient au joueur mais surtout à Blanc qui l’a remis sur les rails après deux mois au placard. Quand un entraîneur arrive, tout est beau, tout est rose et il faudra confirmer sur la durée mais l’apport est déjà là. La défaite à Rennes avait presque eu un effet encore plus frustrant dans les têtes malgré de bonnes choses. Au contraire, cette victoire dans la douleur à Montpellier et la joie observée entre titulaires et remplaçants au moment du but libérateur d’Alexandre Lacazette montre que tout ne tournait pas rond dans les têtes ces dernières semaines.

"C'est peut-être une plus belle signification sur le fait de gagner comme ça, en fin de match, sur le plan mental, a poursuivi Lopes. Ça montrait à tout le monde qu'on avait les ressources nécessaires dans la tête pour aller chercher un résultat et on l'a fait."

Quand Lacazette n’avait plus les jambes samedi, Laurent Blanc a utilisé tout son aura et son discours pour le convaincre d’aller dans la surface adverse et se retrouver au bon endroit au bon moment pour offrir plus que trois points à son club. "On était venus chercher la victoire, on l’a obtenue, on était venus faire du jeu, on en a fait beaucoup, a salué le coach. Et contrairement à Rennes, on n’a pas accepté de ne pas gagner. Et ce renoncement, c’est très bon." A Montpellier, l’OL a de nouveau gagné mais s’est surtout remis la tête à l’endroit et c’est peut-être le plus important.