Montpellier - OL (1-2) : "On est sur le bon chemin", affirme Blanc

Satisfait suite sa première victoire sur le banc de l'OL, Laurent Blanc estime que son équipe est sur la bonne voie après son succès à Montpellier (1-2).

Il aura dû patienter 180 minutes. Ce samedi, Laurent Blanc a connu sa première victoire sur le banc de l'OL. Sa formation a gagné (enfin), après 6 rencontres sans succès (1-2). A l'issue de la partie, l'entraîneur était plutôt content de la prestation de ses hommes. "La première période est de bonne facture. Nous n'avons pas maîtrisé les trois dernières minutes mais nous n'avons rien laissé à Montpellier. Je pense qu'on y est pour quelque chose. On ne leur a pas laissé le ballon et on sait que cette équipe n'aime pas ça. Elle n'apprécie pas défendre et dans le premier acte, elle l'a souvent fait, elle a beaucoup couru, a-t-il observé au micro de Prime Video. On voulait faire la même chose après la pause. J'imagine qu'ils ont été un peu bougés à la mi-temps. Ils sont revenus avec plus d'agressivité."

Malgré le résultat, le coach rhodanien a aussi souligné que son groupe n'était pas encore guéri. "On a une balle de 2-0 qui fait que le match aurait été plus tranquille et nous aurions été plus sereins. On est sur le bon chemin mais il reste énormément de travail à faire car des joueurs ne sont pas prêts à faire 90 minutes, a-t-il constaté. Mais je compte sur eux et sur ceux qui vont entrer. Il y a un potentiel intéressant à Lyon et je pense que le discours qu'on leur transmet leur plaît. A voir au prochain match. Montpellier n'était pas dans une très bonne situation donc c'est toujours compliqué, on doit encore progresser."

"On méritait la victoire"

Blanc poursuit. "Il y a urgence concernant les points donc il faut préconiser un système, des joueurs, s'appuyer sur une doublette devant qui peut marquer des buts (Lacazette-Dembélé). Mais chacun aura sa chance. Devant, il y a des éléments offensifs fantastiques donc j'espère pouvoir les utiliser. Il y a un équilibre à trouver et nous sommes en train de le faire, a confié "Le Président". A Rennes, j'avais dit au groupe qu'il avait accepté de ne pas prendre des points car il avait fait trop d'erreurs, là, il a rectifié le tir car on méritait la victoire."