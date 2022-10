Montpellier - OL (1-2) : le duo Caqueret - Lacazette se distingue

Lacazette et Caqueret (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Vainqueur pour la première fois depuis début septembre, l'OL a forcé la main à Montpellier ce samedi (1-2). Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette ont offert un succès capital à leur équipe.

Le top : le duo Caqueret - Lacazette porte l’OL

Plusieurs joueurs auraient pu prétendre à cet honneur (Dembélé, Aouar et Tagliafico notamment), mais ce samedi, le duo composé de Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette a plus que participé au succès lyonnais. En première période, le milieu de terrain aurait pu inscrire sa première réalisation en Ligue 1 sans plusieurs frappes contrées. L’avant-centre lui a offert l’ouverture du score à Aouar après une prestation encore une fois complète. Complète oui car sur un service de Caqueret, Lacazette a marqué le but de la victoire. Les deux hommes ont porté l’équipe en deuxième période, surtout lorsque le MHSC s’est montré plus pressant. Le plus jeune a eu un abattage encore important, tandis que le capitaine s’est démené sur le front de l’attaque.

Le flop : un OL encore incapable de ne pas céder

Montpellier a inscrit un but sublime, bien réalisé de bout en bout entre Ferri et Wahi. Mais sur cette affiche, l’OL aurait dû repartir avec un clean-sheet de la Mosson. Anthony Lopes avait jusqu’à la 70e sortir les parades qu’il fallait et les Héraultais avaient du mal à réellement se montrer très dangereux. Avec une seule rencontre terminée sans encaisser de but, l’Olympique lyonnais sait qu’il doit progresser dans ce domaine, tout comme il doit travailler sur le plan physique. Toutefois, il tremblerait beaucoup moins s’il convertissait ses occasions les plus franches comme il aurait dû le faire avant l’égalisation.