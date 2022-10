L'OL arrache une victoire méritée à Montpellier (1-2)

Lacazette (OL) et Souquet (Montpellier) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Après un match bien plus abouti que les précédents, l’OL s’est fait peur mais a finalement puni Montpellier en toute fin de rencontre grâce à Lacazette (1-2).

Dans un spirale extrêmement négative de 6 matchs sans victoire, l’OL s’est présenté avec son bon visage ce samedi à Montpellier. Durant 40 minutes, il a largement dominé son adversaire, au point d'inquiéter très régulièrement le portier adverse. Alexandre Lacazette notamment (8e et 18e), mais aussi Maxence Caqueret et Nicolas Tagliafico ont tenté leur chance. Il a toutefois fallu attendre la 33e minute pour voir Houssem Aouar concrétiser la mainmise de ses partenaires sur la rencontre. Le milieu de terrain a conclu un beau mouvement collectif dans les 6 mètres. Il passe ensuite tout près du doublé. Mais l’Olympique lyonnais n’est pas encore guéri et lors des derniers instants de la première période, le MHSC a eu un énorme temps fort.

Lacazette en capitaine exemplaire

La tendance s’est confirmée après la pause car les Montpelliérains ont été plus pressants, même si Lacazette a manqué sa passe vers Dembélé pour le 2-0 (54e). L’OL a eu d’autres situations pour creuser l’écart après cela, mais les Rhodaniens ont manqué de réalisme et les Héraultais sont revenus à hauteur sur un sublime but de Wahi (1-1, 70e). La fin de match approchant, les esprits se sont un peu échauffés et après une faute de Sinaly Diomandé, le défenseur et Mavididi ont été exclus par l’arbitre (76e). Malgré plusieurs occasions nettes encore sur les dernières minutes, les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi n’ont pas réussi à reprendre le dessus, jusqu’à la 90e grâce au capitaine Lacazette bien servi par Caqueret (1-2, 90e).

Néanmoins, il ne faut pas oublier que Montpellier est une équipe en plein doute également. Ce succès demandera confirmation lors de la réception de Lille le 30 octobre prochain. Mais ce samedi soir, il faut voir le positif et l'Olympique lyonnais retrouve le chemin de la victoire après 6 rencontres infructueuses. Il est provisoirement 8e avec 17 points en 12 journées.