L'OL et Montpellier parmi les pires équipes de Ligue 1 récemment

Arnaud Souquet et Henrique (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce samedi à la Mosson, le 11e, Montpellier, reçoit le 10e, l'OL (17h). Mais il s'agit surtout d'un duel entre deux des moins bonnes équipes de Ligue 1 sur les 5 dernières journées.

Un match entre malades. A 17 heures ce samedi, la Mosson accueillera une affiche entre Montpellier et l'OL, deux formations en difficulté sur ce premier tiers de championnat. Même si l'Olympique lyonnais est 10e et le MHSC 11e, ces deux équipes n'avancent plus. Ainsi, elles se trouvent dans le bas de tableau de la Ligue 1 si l'on se fie au classement des 5 dernières journées.

Les 2 équipes ont changé d'entraîneur

Les coéquipiers de Tetê sont derniers, à égalité avec Brest, sur cette période. Avec un seul nul pour 4 défaites, le bilan est catastrophique. On retrouve ensuite Auxerre, qui compte 2 points sur 15 possibles avant sa rencontre du week-end face à Reims. Les Rémois justement se classent 17es car comme les Montpelliérains, ils ont glané 3 unités sur leurs 5 précédents rendez-vous. Tout comme les Rhodaniens, les Héraultais viennent de perdre 4 fois sur 5, pas de quoi se rassurer.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces 5 équipes ont changé récemment d'entraîneur. Pour l'OL, c'est possiblement l'occasion de se relancer contre un adversaire en délicatesse, le problème est que l'Olympique lyonnais n'est pas forcément en meilleure posture.