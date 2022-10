Jordan Ferri (ex-OL) de retour dans le groupe de Montpellier

Suspendu lors du dernier match de Montpellier, Jordan Ferri est à nouveau dans le groupe pour la rencontre face à l'OL ce samedi (17h).

Dans le dur dernièrement avec une victoire et cinq défaites lors des six derniers matchs, Montpellier cherchera à se relancer ce samedi face à un adversaire, l'OL, lui aussi en grande difficulté. A 17 heures, les deux formations s'affronteront dans l'Hérault pour une affiche entre le 10e et le 11e. A cette occasion, Jordan Ferri retrouve le groupe montpelliérain et son ancien club.

Suspendu contre Lens le week-end dernier, le milieu de terrain devrait débuter la rencontre. En revanche, les Héraultais comptent toujours plusieurs blessés comme Sakho (mollet), P. Mendes (ischios), Bertaud et Sainte-Luce (ligaments croisés). Le MHSC pourra toutefois s'appuyer sur Savanier et Wahi pour poser des problèmes à la défense de l'Olympique lyonnais.