OL - Ligue 1 : Alexandre Lacazette a retrouvé la mire

Lacazette et Christopher Jullien lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Auteur de trois buts lors des deux derniers matchs, Alexandre Lacazette a retrouvé la mire. L’attaquant de l’OL est l’un des joueurs qui cadrent le plus en Ligue 1.

Laurent Blanc avait prévenu dès son arrivée. Ce sont les joueurs d’expérience qui auront pour mission de ramener l’OL dans les hauteurs du classement et de prendre leurs responsabilités. Il avait également conseillé à certains de se concentrer sur le football et leur personne plutôt que de s’éparpiller. S’il n’avait cité personne, plusieurs joueurs pouvant se sentir concernés, Alexandre Lacazette était très certainement visé. Sa sortie médiatique après Toulouse avait moyennement plu à certains et sa panne sèche commençait à inquiéter.

En deux matchs et deux semaines d’entraînement avec Blanc, le capitaine lyonnais a retrouvé son sens du but. En seulement 180 minutes, il a presque inscrit autant de buts que sur les 10 premiers matchs de Ligue 1. Auteur d’un doublé à Rennes et du but victorieux à Montpellier, Lacazette a désormais inscrit sept buts en championnat et a rejoint Martin Terrier (Rennes) à la 5e place des meilleurs buteurs du championnat.

Avec Blanc, le numéro 10 lyonnais a retrouvé la mire et reste l’un de ceux qui cadrent le plus depuis le début de la saison. Avec 1,8 tir cadré par match, il se place derrière Lionel Messi (2,6), Kylian Mbappé (2,3) et Jonathan David (1,9). Avec la réception de Lille dimanche, c’est un duel de buteurs qui se profile au Parc OL.