OL - Ligue 1 : Houssem Aouar en sursis face à Lille

Titulaire lors des deux derniers matchs, Houssem Aouar renaît avec Laurent Blanc. Le milieu va malgré tout devoir faire attention contre Lille. Avec deux cartons en deux matchs, il pourrait être suspendu en cas de nouveau jaune.

La renaissance. C’est par ce terme que pourrait être décrite la situation que vit actuellement Houssem Aouar avec l’OL. Placardisé dans un premier temps à cause de sa situation contractuelle avant la fin du mercato, le milieu n’avait ensuite pas réussi à revenir dans les bonnes grâces de Peter Bosz. Tantôt hors du groupe, tantôt cantonné au banc, l’international français a rongé son frein comme il l’expliquait dernièrement à nos confrères de L’Equipe. Et puis Laurent Blanc a débarqué à l’OL il y a quinze jours et les choses ont bien changé pour Aouar.

En l’espace de deux rencontres, il est passé de remplaçants de luxe à celui de titulaire. Avec le nouveau coach, les cartes ont été redistribuées et Houssem Aouar en est pour le moment l’un des grands vainqueurs. Titulaire contre Rennes pour la première fois depuis la 1re journée, le Lyonnais a enchaîné à Montpellier. Il en a profité pour marquer son premier but de la saison et aurait même pu s’offrir un doublé sans un arrêt d’Omlin.

Logiquement, Laurent Blanc devrait continuer à lui faire confiance contre Lille, dimanche au Parc OL (20h45). Néanmoins, le numéro 8 va devoir faire attention. De nouveau sanctionné à Montpellier après un premier carton à Rennes, Aouar est en sursis. Un carton jaune face aux Lillois et il louperait le dernier match avant la trêve contre Nice…