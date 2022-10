Samedi après la victoire à Montpellier (1-2), Anthony Lopes a évoqué l'apport de Laurent Blanc au groupe lyonnais, notamment au niveau de la confiance.

Enfin. Enfin la spirale négative de l'OL a pris fin samedi à Montpellier. Après 6 matchs sans le moindre succès, l'Olympique lyonnais a arraché la victoire dans l'Hérault samedi grâce à Alexandre Lacazette à la 90e (1-2). Un résultat qui va faire du bien aux têtes rhodaniennes. Après la partie, Anthony Lopes a souligné que dans ce domaine-là, l'arrivée de Laurent Blanc avait fait du bien à l'effectif.

"On était vraiment au fond du trou"

L'entraîneur rhodanien l'avait dit, avec l'aspect physique, soigner les têtes allait être son principal cheval de bataille. "Il a amené énormément de confiance à travers ses discours et ses paroles. On avait besoin de ça, de quelqu'un qui nous redonne confiance car on était vraiment au fond du trou, a confié le gardien lyonnais. Par le jeu et ce que l'on produit à l'entraînement, on a évolué dans notre état d'esprit et j'espère que cela va continuer car le groupe travaille énormément et a pris conscience de ces choses-là."