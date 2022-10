Montpellier - OL (1-2) : l'exclusion de Diomandé suscite l'incompréhension

Diomandé et Maouassa lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Le carton rouge reçu par Diomandé samedi à Montpellier a suscité l'incompréhension du côté de l'OL. Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas se sont exprimés à ce sujet.

La légère échauffourée qui a poussé Thomas Léonard, arbitre de la rencontre entre Montpellier et l'OL samedi, a exclure Sinaly Diomandé et Stephy Mavididi pourrait coûter cher. Redevenu titulaire avec la venue de Laurent Blanc, le défenseur faisait bonne impression dans la charnière à trois lyonnaise. Du côté rhodanien, ce carton rouge fait parler. "J'étais loin, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je n'ai pas trop compris, a indiqué Blanc. J'ai plutôt pensé que Sinaly était là pour calmer, mais apparemment l'arbitre ne l'a pas interprété de la même façon."

Jean-Michel Aulas a lui aussi donné son avis via Twitter. "Je m’interdis de commenter directement les consignes données par la DTA mais comment ne pas siffler pénalty sur Maxence (Caqueret) et plus grave encore, le rouge sur Sinaly qu’il faudra analyser en commission. Il semble que les arbitres soient bons, et la VAR qui ne corrige pas, pourquoi ?", s'est interrogé le président de l'OL.

Un casse-tête pour Blanc derrière

Sur le terrain, cela va causer un sacré casse-tête à Laurent Blanc en vue de la réception de Lille dimanche prochain. "C'est vrai que ça pose un problème s'il est absent, a soufflé le coach lyonnais. On avisera, on changera, c'est le rôle de l'entraîneur de réfléchir à ça. Mais on a moins de solutions défensives qu'offensives."