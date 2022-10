Ligue 1 : le LOSC parmi les équipes les plus en forme en Europe

Gaëtan Charbonnier (Auxerre) et Akim Zedadka (LOSC) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Après la victoire contre Montpellier, l’OL doit confirmer face à un adversaire direct pour l’Europe qu’est le LOSC. Pas une mince affaire puisque Lille est l’une des équipes les plus en forme en ce moment sur le Vieux Continent.

La victoire de Lille contre Monaco (4-3) dimanche a donné un aperçu de ce qui attendait l’OL au Parc OL dans cinq jours. Plus qu’à son avantage offensivement, le club nordiste a quelques lacunes défensives. Un constat qui peut se faire quand on regarde les matchs de l’OL mais sur lequel va devoir s’appuyer Laurent Blanc. Les Lyonnais vont reprendre le chemin de l’entraînement ce mardi avec en tête ce duel contre les Dogues. Après une première victoire depuis plus d’un mois et demi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont faits du bien à la tête et espèrent pouvoir concrétiser ce renouveau à domicile face à leurs supporters, dimanche (20h45).

Sur la même série que Manchester City ou le Barça

Avec dix points de retard sur la course à la Ligue des champions, l’OL est encore loin de ses objectifs et doit continuer à engranger le maximum de points d’ici la trêve et le match contre Nice le 11 novembre prochain. Face à Lille, un concurrent direct qui pointe malgré tout à cinq longueurs, l’occasion est belle de recoller un peu au wagon de l’Europe. Seulement, il va falloir sortir les muscles. Sans faire de bruit, les Dogues font leur bonhomme de chemin et se sont enfin mis au diapason de leur nouveau coach, Paulo Fonseca. Sur les cinq dernières journées, le LOSC a pris 12 points et est parmi les équipes les plus en forme en ce moment en Europe, aux côtés de Manchester City ou encore l'AC Milan.