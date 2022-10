Ligue 1 : contre Lille, l’OL n’y arrive pas à domicile

Après la victoire à Montpellier, l’OL veut confirmer face à Lille dimanche. Néanmoins, il faut remonter à octobre 2014 pour retrouver la trace d’une victoire lyonnaise à domicile.

La nouvelle dynamique souhaitée par les supporters et tout un club a-t-elle pris forme samedi sur la pelouse de la Mosson ? En arrachant la victoire dans les dernières minutes de la partie, l’OL a mis un terme à six matchs sans le moindre succès et s’est offert une vraie bouffé d’oxygène. Il faudra bien plus que ces trois points à Montpellier pour redresser totalement la barre mais cette première victoire de Laurent Blanc était attendue et espérée. Elle doit désormais être confirmée face à Lille. Les Dogues, actuellement 6es, viennent de s’imposer contre Monaco (4-3) et seront un tout autre test pour les Lyonnais.

Un triplé de Lacazette

Ce test à domicile est loin d’être une réussite pour l’OL dans un passé proche. En accueillant les hommes de Paulo Fonseca, le club lyonnais espère enfin mettre fin à une disette qui dure depuis plus de huit ans. Il faut en effet remonter au 5 octobre 2014 pour voir les Lyonnais s’imposer sur leur pelouse (3-0) en Ligue 1 face au LOSC. C’était à Gerland, preuve que le Parc OL n’a toujours pas goûté aux joies d’un succès contre les Dogues. Anthony Lopes, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette étaient déjà là. C’est d’ailleurs l’attaquant lyonnais qui s’était illustré avec un triplé (39e, 45e, 84e). Les supporters de l’OL ne demandent qu’à revivre ce scénario, dimanche, et non celui de la saison dernière avec un arbitrage controversé de Clément Turpin.