OL : John Textor froissé par la communication lyonnaise ?

John Textor lors de sa présentation à Décines (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au lendemain du communiqué annonçant une nouvelle date butoir, John Textor aurait été agacé par la communication lyonnaise. L’investisseur américain a désormais jusqu’au 17 novembre pour valider certaines étapes intermédiaires.

L’absence de communication vendredi dernier, pourtant date butoir de la nouvelle échéance pour la vente de l’OL, avait envoyé un premier signal. Après un premier report le 30 septembre dernier, John Textor n’allait pas être le nouveau propriétaire d’OL Groupe le 21 octobre. Non il faudra désormais attendre jusqu’au 17 novembre pour espérer voir l’investisseur américain devenir le nouvel homme fort entre Rhône et Saône. Encore faut-il qu’il arrive à valider "des étapes intermédiaires pour la signature de la documentation finale de financement en dette et en fonds propres" comme l’a souligné le communiqué publié par l’OL Groupe lundi matin.

Textor sous pression ?

A la différence de fin septembre, le groupe a mis les formes mais la pression est désormais sur John Textor. Après avoir assuré dans une lettre ouverte aux supporters que "Eagle Football allait bientôt rejoindre la famille OL", l’Américain est pressé par les vendeurs. Après six mois de négociations et malgré des "progrès substantiels sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l'opération", en interne, on aimerait que Textor montre enfin patte blanche sur ses fonds qui restent soumis à la validation des instances françaises comme la DNCG.

Un coup de pression avec ce "droit de résiliation" qui n’aurait pas forcément plu du côté américain à en croire L’Equipe. John Textor avait mis en avant un "processus normal" dans sa lettre et se serait senti froissé. Néanmoins, au sein du club, l’optimisme était toujours de mise lundi quant à une évolution favorable du projet de vente avec désormais une nouvelle échéance.