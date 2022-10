Ligue 1 : l’OL n’ira pas à Marseille en train

Après avoir utilisé le bus pour aller à Montpellier, l’OL ne se rendra pas à Marseille en train. Pour des raisons budgétaires et de sécurité.

Depuis la sortie médiatique de Christophe Galtier et le déplacement du PSG à Nantes en jet privé, les moyens de locomotion utilisés par les clubs de Ligue 1 sont devenus un vrai sujet. A l’OL, il a rapidement été mis en avant la volonté de réduire l’empreinte carbone et de faciliter l’utilisation de bus ou des trains quand le trajet le permettait. En attendant de se rendre à Clermont et à Auxerre après la trêve hivernale, les Lyonnais ont déjà testé le déplacement en bus durant le week-end.

Les joueurs de Laurent Blanc ont en effet effectué le trajet Lyon - Montpellier avec le car du club dans un sens comme dans l’autre. Cette expérience sera-t-elle renouvelée rapidement ? Interrogé sur la question, Vincent Ponsot a annoncé que l’OL n’effectuera pas le déplacement à Marseille en train le 6 novembre prochain malgré seulement moins de 2h de trajet.

"On ne peut pas vraiment privatiser un train avec une seule rame, donc c’est tout de suite un train de 500 personnes. Une rame dans un train, c’est beaucoup moins cher mais plus compliqué, a déclaré le directeur du football dans Le Progrès. Par ailleurs, on ne peut pas rentrer le soir avec le train. On ne connaît notre programmation que trois semaines avant, c’est trop tard pour avoir une rame entière dans un TGV. Il y a aussi des aspects de sécurité. Je pense que si l’OL arrive en gare Saint-Charles à Marseille, c’est compliqué pour le préfet local."

S’il assure qu’"un jet coûte moins cher qu’une privatisation de TGV", Vincent Ponsot est conscient des enjeux environnementaux et que le club et les pros doivent montrer l’exemple. Des discussions sont actuellement en cours avec la SNCF pour pouvoir effectuer le déplacement à Paris et à Lille en train. Des aller-retours qui demandent beaucoup de logistique et de sécurité.