Ballon d'Or : l’ancien agent de Benzema rend hommage à Aulas

Benzema, Aulas (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Une semaine après le Ballon d’Or de Karim Benzema, Jean-Michel Aulas a écrit une lettre à son ancien joueur. Au lendemain de ces mots de tendresse, Karim Djaziri, ancien agent de Benzema, a remercié le président de l’OL d’avoir tenu parole en 2009.

Déjà une semaine. Il y a une semaine, Lyon et Bron attendaient avec impatience le dénouement du Ballon d’Or. Si le nom du vainqueur ne faisait guère d’illusion, encore fallait-il que tout soit officiel. Il n’y a pas eu de mauvais scénario et Karim Benzema est bien devenu le 5e joueur français à décrocher le Ballon d’Or. Une vraie fierté par son ville natale et le club de ses débuts qui n’ont pas manqué de rendre hommage à Benzema au cours de cette dernière semaine. Jean-Michel Aulas s’est même permis le luxe d’écrire une lettre ouverte à son ancien poulain à l’OL, dimanche.

Au lendemain de cette énième déclaration du président lyonnais, l’ancien agent de Benzema s’est lui permis de saluer le président Aulas. Passé dans Tant qu’il y aura des Gones il y a quelques mois, Karim Djaziri n’a pas manqué de saluer la position de celui qui est à la tête de l’OL depuis 35 ans au moment du départ de Benzema vers le Real Madrid. "Merci Jean-Michel Aulas d’avoir permis à Karim Benzema de s’épanouir au sein de l’OL pour ensuite réaliser son rêve de signer au Real Madrid où vous avez accepté une offre inférieure pour tenir votre engagement et laisser Karim continuer à écrire son histoire aux côtés de Florentino Perez."