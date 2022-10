Ballon d’Or : une fresque de Karim Benzema (ex-OL) à Bron ?

Karim Benzema et Zinédine Zidane lors du Ballon d’Or 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Quatre jours après son sacre au Ballon d’Or, Karim Benzema devrait être mis à l’honneur à Bron. Une fresque en cours de réalisation sur l’un des immeubles et devrait rendre hommage à l’ancien Lyonnais.

Le secret veut être bien gardé mais il y a quand même des indices qui laissent à penser qu’un hommage se prépare à Bron. Pour les habitués du périphérique, difficile d’être passé à côté. Le long de la voie rapide, une fresque a commencé à faire son apparition depuis quelques jours sur immeuble de 12 étages à Bron. Des bâches tentent de faire perdurer le suspense mais Karim Benzema devrait bientôt s’afficher sur une des façades de sa ville. Il n’est possible de voir que des chaussettes blanches et le logo d’un équipementier mais ces indices sont clairement ceux d’une future représentation du nouveau Ballon d’Or.

A l’image de l’hommage qu’avait eu Zinedine Zidane en 1998 à Marseille au moment de son sacre individuel, Benzema devrait suivre les traces de son ancien entraîneur et modèle. Les travaux ont débuté depuis le 28 septembre et se termineront début novembre. Mais il se pourrait bien que l’inauguration se fasse quelques semaines plus tard et la fin de la Coupe du monde 2022. Histoire d’être certain d’avoir Karim Benzema sur les terres de son enfance.