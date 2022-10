OL : pas de Golden Girl pour Nesrine Bahlouli

Nesrine Bahlouli lors de France – Italie à l’Euro U19 @Sportfiles via UEFA

Parmi les dix dernières finalistes, Nesrine Bahlouli n’a pas remporté le Golden Girl. La Fenotte a vu l’Allemande Jule Brand devenir la première à remporter ce trophée récompensant les joueuses de moins de 21 ans.

S’il existe un Ballon d’Or pour les jeunes footballeurs et que Gavi (FC Barcelone) a raflé le trophée Raymond Kopa cette année, ce n’est pas le cas chez les filles. Heureusement, les moins de 21 ans peuvent se consoler avec le Golden Girl depuis cette année. Pour cette première édition, Nesrine Bahlouli avait réussi à passer toutes les étapes et faisait partie des 10 dernières finalistes. Malheureusement, la concurrence et son absence de matchs au haut niveau avec l’OL ont eu raison d’un sacre de la Fenotte.

Ce vendredi, la première lauréate du Golden Girl a été désignée et c’est Jule Brand qui restera dans l’histoire. L’Allemande (20 ans) impressionne depuis ses débuts professionnels et a même participé à l’Euro 2022, perdu en finale avec la sélection allemande.