Mercato : Timothée Kolodziejczak (ex-OL) rejoint Schalke 04

Passé à l’OL entre 2008 et 2012, Timothée Kolodziejczak était libre depuis son départ de Saint-Etienne. Le défenseur français vient de s’engager avec Schalke 04, 17e de Bundesliga.

A l’époque, son arrivée à l’OL avait fait du bruit. A 17 ans, Timothée Kolodziejczak, en pleine formation à Lens, avait été subtilisé par le club lyonnais qui avait déboursé près de trois millions d’euros en 2008 pour ce jeune espoir au poste de latéral gauche. Finalement, ces promesses n’ont jamais été suivies de confirmation entre Rhône et Saône. Resté pendant quatre saisons à l’OL, Timothée Kolodziejczak n’a joué que 12 matchs avant de rejoindre Nice mais surtout Saint-Etienne en 2018.

Libre depuis cet été et la relégation des Verts, le défenseur vient enfin de rebondir. A l’essai à Schalke 04, il s’est finalement engagé jusqu’à la fin de la saison avec le club de Gelsenkirchen. "Kolo a joué 240 fois en Ligue 1 et en Liga et a prouvé qu'il pouvait être un élément fiable de notre défense", a déclaré le directeur sportif, Rouven Schröder. A 31 ans, le gaucher rejoint un club qui a forcément marqué sa carrière puisque c’est lors d’un OL - Schalke 04 en 2010 que Kolodziejczak a été titulaire pour la première fois en Ligue des champions.