Ligue 1 : Montpellier veut "sortir de sa spirale négative" contre l’OL

Ayant changé d’entraîneur en début de semaine, Montpellier reste sur quatre défaites en cinq matchs. Comme l’OL, le club héraultais est malade et veut inverser la tendance.

Qui sera le grand perdant de cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1 ? Samedi, Montpellier et l’OL s’affrontent à la Mosson avec l’espoir de se lancer dans une dynamique positive après des semaines de tracas. Les deux clubs ont changé d’entraîneurs, les deux clubs sont sur une série de quatre défaites en cinq matchs et cette rencontre ressemble à une bascule. Séparé de l’OL de deux points, le MHSC veut surfer sur l’arrivée de Romain Pitau sur le banc pour sortir d’une spirale négative.

"On veut tout faire pour sortir de cette spirale. On ne veut pas tout changer parce que tout n’était pas négatif avant mais les résultats n’étaient pas bons, a déclaré Jonas Omlin le gardien montpelliérain. Nous avons désormais un nouveau coach qui nous donne des éléments pour gagner les prochains matchs. L’OL veut faire la même chose que nous mais on n’a plus d’excuse. On doit faire plus, on doit chercher des points avec une mentalité différente."

Ce discours, il a été entendu à Lyon il y a une semaine. Le résultat à Rennes n’avait pas été à la hauteur mais avec du mieux dans le jeu. Ne reste plus qu'à espérer que la conclusion soit la même pour Montpellier dimanche.