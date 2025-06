Elle a joué trois matchs en D1 en 2024. Abigail Charpentier, 20 ans, quitte l'OL Lyonnes. Elle a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

La période est propice aux annonces. Chez les garçons, plusieurs jeunes footballeurs ont officialisé de cette manière leur départ de l'Olympique lyonnais. Il en est de même chez filles. Samedi, c'est Abigail Charpentier qui a révélé qu'elle quittait l'OL Lyonnes à l'intersaison. Évoluant au poste d'attaquante, elle n'a pas désigné son futur club, mais après cinq ans, elle ne portera plus le maillot rhodanien.

A 20 ans, la Montluçonnaise a surtout connu l'équipe U19 et la réserve des Fenottes. Elle a d'ailleurs décroché plusieurs championnats de France avec les U19. Mais on a aussi pu la voir disputer quelques rencontres avec les professionnelles. Elle a ainsi effectué ses premiers pas chez les "grandes" en mars 2024, à Lille (0-7). La joueuse de la génération 2005 a participé à trois affiches de D1.

Championne de France 2024

Elle est donc officiellement championne de France 2024, sous les ordres de Sonia Bompastor. Sur l'exercice 2024-2025, elle a d'abord eu un rôle clé dans le groupe de Julien Perney (quinze apparitions), inscrivant sept buts. Mais sa fin de saison fut marquée par un drame familial, l'éloignant des terrains. Son dernier match officiel remonte au 23 mars, à Colomiers (2-5).

Abigail Charpentier s'est exprimée sur Instagram, ne voulant garder que le meilleur de cette enrichissante expérience. "Il est temps pour moi de dire au revoir à cette grande famille qui m’a tant apporté. Je pars avec beaucoup d’émotion, le cœur rempli de souvenirs, de sourires, de progrès, et de moments partagés avec des joueuses, des éducateurs et des personnes formidables, a-t-elle écrit. Ces dernières années n’ont pas toujours été simples : le football, comme la vie, réserve parfois des épreuves… Mais j’ai beaucoup appris, grandi, et je repars plus forte."