L'OL avance bien dans cette préparation. Il n’a toujours pas encaissé le moindre but et reste invaincu en quatre matchs.

L’Olympique lyonnais réalise un bon début de préparation estivale. Après quatre matchs amicaux, l'OL affiche un visage solide et plutôt rassurant. La victoire 4-0 contre Majorque mercredi vient confirmer cette dynamique très positive. L’équipe a délivré de belles séquences avec le ballon, une meilleure organisation défensive et une efficacité offensive en hausse. Certains jeunes prennent aussi leurs marques, et pour l'instant, tout semble rouler malgré un contexte financier pesant.

L'OL s'est-il trouvé un système décisif

Selon le compte OL Data spécialisé sur X (anciennement Twitter), les coéquipiers de Corentin Tolisso n’ont plus concédé le moindre but depuis 502 minutes, toutes compétitions confondues, y compris les rencontres de préparation. Il s’agit de sa meilleure série depuis octobre-novembre 2017. A l'époque, les Rhodaniens avaient tenu 671 minutes sans en encaisser. Ce chiffre témoigne du travail effectué par Paulo Fonseca et de la montée en puissance, pour l'instant, de la défense lyonnaise.

Mais ce n’est pas tout. Avec ce succès net contre Majorque, les derniers 6es de Ligue 1 enchaînent une quatrième sortie consécutive sans défaite en cette intersaison. Une telle série n’était plus arrivée depuis 2021. A voir si cette phase ascendante se poursuivra samedi dans l'antre du Bayern Munich, l'ogre allemand.