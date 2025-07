L'OL défiera un Bayern Munich encore en rodage

Suite à sa participation à la Coupe du monde des clubs, le Bayern Munich est tout juste en reprise. Il aura à peine une semaine d'entraînement dans les jambes avant d'affronter l'OL.

Moins d'un mois entre les deux apparitions du Bayern Munich. Comme bon nombre des participants à la Coupe du monde des clubs cet été, les Bavarois vont vivre une présaison accélérée dans les jours à venir. Éliminé le 5 juillet dernier en quarts de finale par le PSG, (2-0) le groupe de Vincent Kompany reprend le chemin de l'entraînement ce lundi 28 juillet.

Il ne s'agit pas vraiment d'une séance à proprement parler, puisque les Munichois passeront des examens médicaux et physiques, comme l'explique le média Bild. Le quotidien ajoute qu'ils auront le droit aussi à des tests de performance le mardi. La première véritable sortie avec ballon aura donc lieu mercredi après-midi. Soit quatre jours avant leur première affiche amical face à l'Olympique lyonnais.

Quatre jours d'entraînement avec ballon avec l'OL

Le samedi 2 août, les champions d'Allemagne accueilleront l'OL à 15h30. Si les Rhodaniens vivront déjà leur cinquième rencontre de la préparation, leur adversaire devrait logiquement manquer de rythme. Reste à savoir si cela suffira à réduire le gap entre les deux formations.

Les Allemands seront tout de même privés de Hiroki Ito, Alphonso Davies et surtout de Jamal Musiala, victime d'une fracture du péroné. Pas de Thomas Müller non plus, qui s'apprête à découvrir le championnat américain. Il n'en reste pas moins que le Bayern dispose d'un effectif assez impressionnant, qui dès le 16 août, chassera un nouveau trophée, la Supercoupe face à Stuttgart.