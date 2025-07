Michele Kang présidente de l’OL et de l’OL Lyonnes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le 27 juin dernier, le conseil d'administration désignait "à la majorité" Michele Kang comme présidente de l'OL et d'Eagle Football Group. Elle succédait à John Textor, qui avait présenté sa démission.

C'est sans doute l'une des dates les plus importantes de ces trois dernières années du côté de l'Olympique lyonnais. Le 30 juin dernier, le club officialisait la nomination de Michele Kang comme présidente de l'OL, et même présidente-directrice générale du Eagle Football Group (EFG). Une décision prise le 27 juin, au cours d'un conseil d'administration (CA).

Lors de cette réunion, et comme on peut le lire dans l'extrait du procès-verbal publié le 24 juillet, John Textor a démissionné de son poste de patron d'EFG et de l'OL SASU. L'assemblée a ensuite pris acte de cette mise en retrait (il reste patron d'Eagle Football Holding), avant de désigner l'Américaine pour prendre la suite.

Présidente, "le temps de son mandat d'administratrice"

Un choix validé "à la majorité" des administrateurs présents et représentés (Jamie Dinan, pour Iconic, était absent), précise le document. Suite à cette résolution, la femme d'affaires, également propriétaire d'OL Lyonnes, a pris les rênes du club masculin avec un mandat courant sur la durée de celui d'administratrice.

A savoir qu'au sein de la société, ce bail est valable pour six ans, et que Michele Kang est entrée au CA en septembre 2023 en lieu et place de Durcesio Mello. Désormais, elle en est la présidente, et tentera, avec ses équipes, de redresser la situation financière de l'Olympique lyonnais.

Un duo avec Gerlinger déjà à l'œuvre

Dans une temporalité semblable, le tribunal des activités économiques de Lyon a acté le 25 juillet un autre changement administratif au sein de l'institution rhodanien. En même temps que l'avènement de Michele Kang, la nomination de Michael Gerlinger en tant que directeur général de l'OL. Celle-ci est officiellement intervenue le 30 juin, six jours après le fiasco du passage devant la DNCG le 24 juin.

Des bouleversements finalement salutaires, puisque les septuples champions ont conservé leur place dans l'élite en appel le 9 juillet. Désormais, ce duo s'attèle principalement à assainir les comptes de l'entreprise.