Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Lucas Perri lors d’OL – Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

En vendant Lucas Perri pour seize millions d’euros, l’OL a franchi la barre des 70 millions de ventes depuis début juin. Le tout en attendant celle à venir de Malick Fofana.

Avant même tous les changements internes liés à la première décision de la DNCG de rétrograder le club, les supporters de l’OL se doutaient que l’intersaison allait être difficile à vivre. Ils ne s’imaginaient peut-être pas qu’elle le soit autant. Pourtant, c’est un véritable exode qui touche la formation lyonnaise depuis le 17 mai dernier, date du dernier match de Ligue 1 en 2024-2025. Il y a eu les départs libres d’Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico, mais à côté de ça, d’autres cadres ont mis les voiles.

Rayan Cherki, début juin, pour tenter de rentrer pleinement dans les clous de la DNCG, Thiago Almada, dont le prêt s’est terminé sans suite à donner, et puis dernièrement Lucas Perri. Quand Paulo Fonseca dit qu’il ne devrait compter que sur 4 ou 5 titulaires de la saison passée dans son onze, difficile de lui donner tort. Et la saignée devrait continuer avec Malick Fofana, dans le viseur d’Everton.

Seulement cinq millions d'achats

L’OL voulait retrouver une discipline financière et cela passait forcément par des ventes. En lâchant le gardien brésilien pour 16 millions d’euros, le club lyonnais a franchi la barre des 70 millions de ventes. Lucas Perri (16 millions d'euros), Rayan Cherki (36 millions d'euros), Saïd Benrahma (12 millions d'euros), Amin Sarr (3,5 millions d’euros), Johann Lepenant (2,5 millions d'euros), Adryelson (2,2 millions d’euros) et Jordan Veretout (500 000 euros). L’OL devient du même coup la formation française ayant le plus vendu depuis la première fenêtre de ce mercato estival début juin. Le tout devant le RC Lens (64 millions) et Nice (59 millions).