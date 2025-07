OL : une saison 2025-2026 sous le signe de la patience

Georges Mikautadze et Khalis Merah (@OL)

Lancé dans une période d'austérité et de reconstruction, l'OL s'apprête à vivre un saut dans l'inconnu lors de la saison 2025-2026. Une nouvelle ère qui nécessitera, pour tout le monde, un peu (voire beaucoup) de patience.

C'est ce qui s'appelle entamer sa mue. En 2025-2026, peut-être plus que jamais au XXIe siècle, l'OL rimera avec patience. Cet été, il est revenu de très loin, d'une potentielle relégation en Ligue 2, avant un passage salvateur devant la commission d'appel fédérale de la DNCG le 9 juillet dernier. Suite à ce ouf de soulagement, le sportif a repris progressivement le dessus dans l'actualité.

Le mercato, notamment, a retrouvé une place grandissante dans les discussions, les débats et les pages des médias. Mais, et ce n'est pas une surprise, toutes les péripéties financières des dernières années ont des conséquences immenses sur l'effectif de Paulo Fonseca. On ne sait pas s'il aurait été en mesure de les conserver, mais l'Olympique lyonnais a perdu pas moins de quatre titulaires dernièrement.

L'OL s'est amoindri sportivement

Alexandre Lacazette, le capitaine, Rayan Cherki, Nicolas Tagliafico et Lucas Perri ne sont plus là. Thiago Almada est pareillement reparti, ainsi que Jordan Veretout, élément de complément au temps de jeu assez important. Et la saignée n'est potentiellement pas terminée, avec un Malick Fofana au destin sportif encore incertain.

Une cure d'amincissement nécessaire, mais qui prive l'équipe de beaucoup de forces vives. D'autant plus que le gendarme financier a placé le club sous surveillance avec un encadrement des indemnités de mutation et de la masse salariale.

Pas question donc de faire n'importe quoi et de dilapider les quelques millions disponibles, à l'image des négociations en cours au sujet de Matt Turner. Bien sûr, les erreurs de recrutement sont possibles, mais elles seront moins coûteuses cet été. Car tout le monde a pu le remarquer, il n'y aura pas de folies sur le marché pour l'OL.

Un recrutement forcément moins clinquant

Ce seront avant tout des paris, de jeunes footballeurs en développement, ou des garçons plus expérimentés représentant une opportunité à un prix "raisonnable". Dans la première catégorie, nous retrouvons Ruben Kluivert et Afonso Moreira. Le défenseur central et l'ailier, déjà intégrés au stage en Autriche, sont arrivés moyennant un peu moins de 6 millions d'euros.

Ce qui donne un ordre d'idée des possibilités de l'Olympique lyonnais d'un point de vue financier. Pierre Lees-Melou est lui aussi ciblé, mais le montant réclamé par Brest n'est pas comparable avec la somme versée pour les deux premiers cités.

Des noms moins clinquants, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, même si l'inconnue sportive est grande. "Je souhaite qu'on revienne à des valeurs et à des fondamentaux plus humbles, confiait notre consultant Nicolas Puydebois dans TKYDG. Qu'il arrête la politique des "grands noms" qui n'ont pas les performances escomptées. Il faut se remettre à travailler. J'aimerais revoir des Michael Essien, des Juninho, des Mahamadou Diarra, Philippe Violeau... qui deviennent des stars ici. Ils servent le club, et non l'inverse. Des bons mecs à l'état d'esprit irréprochable."

De la place pour les jeunes ?

On ajoutera à ce renouvellement la forte présence de membres fraîchement issus de l'académie, et l'on comprend aisément qu'il faudra se montrer patient ces prochains mois avec les Rhodaniens. Évidemment, cette vertu existe très peu dans l'univers du ballon rond, mais l'OL a bel et bien entamé une période de transition.

Paulo Fonseca en a d'ailleurs bien conscient, et officiellement, il se dit enthousiaste à cette perspective. "Je suis très motivé à l'idée de faire repartir l'équipe de zéro pratiquement. Il faut bâtir un autre projet. Il reste, c'est vrai, quelques joueurs de l'année dernière, mais c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, rappelait-il la semaine passée, après le nul face au RWDM (0-0). Nous sommes à Lyon, donc on se doit d'avoir de l'ambition, et je crois qu'à la fin, nous aurons une bonne formation."

Pour l'ambition, on attendra de voir comment se déroulent les premiers mois de compétition. Aujourd'hui, le chantier paraît immense, et on hésite entre l'excitation et la crainte au moment de penser à ce cru 2025-2026. Là encore, un peu de patience, les premières réponses arriveront bien assez vite.