OL - Majorque : retour au format classique

Mercredi, l'Olympique lyonnais affronte le club espagnol de Majorque en Autriche dans le cadre de sa préparation estivale. Un match disputé dans un format classique.

L’OL affronte ce mercredi le club espagnol de Majorque, à Kufstein, en Autriche (17h30). Ce sera le quatrième match de préparation pour les joueurs de Paulo Fonseca. Après un succès face à Villefranche (1-0), un match nul contre le RWDM Brussels (0-0) et une belle victoire à Hambourg (0-4), les Lyonnais poursuivent leur montée en puissance en vue de la reprise du championnat, prévue dans deux semaines.

Si les deux premières sorties ont permis à tout le monde de jouer 45 minutes, le troisième rendez-vous en Allemagne samedi était d'un tout autre calibre. Les Rhodaniens ont disputé 2x60 minutes, avec un onze "titulaire" pour entamer la partie. Un moyen de hausser le curseur quant à l'intensité demandée.

L'adversité va s'élever d'un cran

Le test fut assez concluant, avec le résultat au bout en prime. Et le staff en réclamera encore davantage dans les jours à venir. Avec une confrontation face au 10e du dernier championnat d'Espagne et surtout, samedi, un choc contre le Bayern Munich (15h30).

Ces deux rendez-vous marqueront un retour à un format plus classique. Les deux périodes dureront 45 minutes. Il faudra particulièrement surveiller les temps de jeu accordés par l'entraîneur portugais. Car forcément, les remplaçants devraient apparaître plus tard dans la rencontre. Mais c'est aussi le lot de la présaison, avec la compétition et le 16 août dans le viseur (première journée de Ligue 1 à Lens).