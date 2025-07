OL : le dernier titre de l'OL a 13 ans

Le 28 juillet 2012, l'OL gagnait le Trophée des champions face à Montpellier. Il s'agit à ce jour du dernier titre de l'Olympique lyonnais.

Alexandre Lacazette était le dernier rescapé de cette époque. A présent en Arabie Saoudite, l'avant-centre se rappelle sans doute encore du 28 juillet 2012. Ce jour-là, l'OL a glané son 25e et dernier titre en soulevant le Trophée des champions aux dépens de Montpellier (2-2, 4-2 tab). Une rencontre disputée à New York il y a donc treize ans désormais.

Vainqueur de la Coupe de France quelques mois auparavant, l'Olympique lyonnais défiait le champion de Ligue 1. Les Héraultais venaient de créer une immense surprise en devançant le Paris Saint-Germain. Lors de cette confrontation estivale américaine, les hommes de Rémi Garde sont revenus de loin pour s'imposer.

Gomis et Briand portent l'OL

Menés deux fois au score suite à des réalisations de John Utaka (42e) et Emanuel Herrera (56e sur penalty), les Rhodaniens emmenés par Maxime Gonalons ont eu les ressources pour réagir à chaque fois. Bafétimbi Gomis (44e) et Jimmy Briand (77e) remettaient les compteurs à zéro.

Aux tirs au but, l'OL s'est montré le plus précis avec un succès 4 à 2. Gueïda Fofana a certes manqué la première tentative, mais ses quatre compères (Aly Cissokho, Bakary Koné, Yassine Benzia et Briand) ont connu plus de réussite. Du côté du MHSC, Gaëtan Charbonnier et Henri Bédimo ont échoué dans l'exercice. Au plus grand bonheur de l'Olympique lyonnais.

Plusieurs finales depuis, mais sans succès

Depuis, il n'a plus remporté le moindre titre, s'en approchant quelques fois avec des deuxièmes places en Ligue 1 (2015 et 2016) et des finales en Coupe de France (2024) et Coupe de la Ligue (2014 et 2020). Sans oublier sa participation au Trophée des champions en 2015 et 2016. Mais aucun sacre à se mettre sous la dent pour les supporters rhodaniens sur cette période qui s'étire.

Le 11 de l'OL au Trophée des champions 2012 : Lloris - Dabo, Cris, Koné, Cissokho - Gonalons, Fofana, Gourcuff - Lacazette, Gomis, Briand