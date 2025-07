Il faut certes prendre en compte le niveau des adversaires, mais l'OL n'a pas encore concédé le moindre but cet été. Une dynamique intéressante, mais à relativiser.

Il s'en est parfois fallu de peu, mais après trois rencontres de présaison, l'OL est toujours invaincu. Deux succès face au FC Villefranche-Beaujolais (1-0) et Hambourg (4-0), et un nul contre le RWDM Brussels (0-0) viennent pour l'instant ponctuer la préparation des troupes de Paulo Fonseca. Vous aurez donc remarqué qu'ils n'ont concédé aucun but lors de trois premières sorties.

Évidemment, cela ne présage de rien, d'autant plus que les formations affrontées évoluent en National, deuxième division belge, ou sont tout juste promues en Bundesliga. Les gros tests sont attendus dans les prochains jours avec Majorque (10e de Liga en 2024-2025) mercredi et le Bayern Munich, champion d'Allemagne, samedi.

Descamps et Diarra ont eu du boulot

On peut également souligner que les Rhodaniens sont parfois passés très près voir trembler leurs filets. Pas forcément face aux Caladois, mais Molenbeek aurait pu l'emporter en fin de partie par exemple. Et lors du début de match à Hambourg, les Allemands ont poussé plusieurs fois Rémy Descamps à intervenir.

Néanmoins, les statistiques sont là, et les portiers lyonnais (Descamps et Lassine Diarra) ont jusqu'à présent gardé leur cage inviolée. Assez rassurant, car c'était le point faible de l'équipe lors du précédent exercice. La charnière Clinton Mata - Moussa Niakhaté semble repartir avec de l'avance sur la concurrence. Il faudra aussi compter avec Téo Barisic, Ruben Kluivert et Duje Caleta-Car, pour l'instant toujours au club.

Le 3-5-2 essayé en préparation

Chez les latéraux, Saël Kumbedi et Ainsley Maitland-Niles incarnent une certaine assurance. A gauche, c'est un peu plus indécis, même si Abner est le plus expérimenté. Mais remplacer Nicolas Tagliafico ne sera pas aisé. Derrière lui, Yacine Chaïb est le numéro 2, Achraf Laâziri étant relégué plus loin dans la hiérarchie.

A noter que Paulo Fonseca a testé le 3-5-2 lors de la seconde période au Volksparkstadion. Il n'est pas certain que ce soit le système privilégié et qu'on le voit régulièrement, mais c'est une petite indication.