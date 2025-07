OL – Mercato : 5 choses à savoir sur Afonso Moreira

En quête d'un nouveau défi, Afonso Moreira, espère montrer toute l'étendue de son talent sous le maillot de l'OL. Zoom sur le jeune ailier portugais.

Inconnu en France, familier au Portugal

Né à Lamego (Portugal) en 2005, Afonso Moreira tape rapidement dans l’œil du Sporting CP, dès l’âge de 12 ans. L'ailier a effectué ses débuts professionnels avec les Lisboètes en août 2023 face à Vizela en championnat. Peu aguerri chez les "grands", le Portugais de 20 ans dispose d’une carrière internationale riche… dans les rangs juniors. Présent dans toutes les catégories jeunes de la Seleção, le numéro 17 de l’OL a notamment inscrit quatre buts en cinq matchs lors de l’Euro U17 en 2022.

Un temps de jeu négligeable

Miser sur les jeunes implique forcément un risque quant au manque d’expérience dans la sphère professionnelle. Dans son cas, Afonso Moreira compte seulement 13 matchs dans l’élite, dont une apparition en Ligue des champions face à Dortmund la saison dernière. Mais limité par le temps, et concurrencé dans le jeu, son club formateur a privilégié l’option du prêt à Gil Vicente au cours de la seconde partie de saison 2024/2025 (cinq matches, une passe décisive). Il est tout de même double champion du Portugal en 2024 et 2025.

Un pari sur l’avenir

Bien que prometteur dans son profil, le Portugais de 20 ans a tout à prouver dans sa nouvelle aventure entre Rhône et Saône pour espérer gagner en temps de jeu et se faire une place dans le onze de Paolo Fonseca. Acquis pour deux millions d’euros, le club rhodanien cherche à recruter malin, tandis qu'il est soumis à une politique d’austérité pour répondre aux mesures de la DNCG. Objectif de cette opération, réaliser un bon compromis pour un joueur qui cherche à se lancer sous les couleurs "Rouge et Bleu".

Des ambitions claires

Lors de sa première prise de parole fraîchement donnée au lendemain de sa première apparition face au RWDM Brussels le 23 juillet (0-0), Afonso Moreira n’a pas mâché ses mots. "Je suis technique, rapide et verticale… Je vais faire en sorte de remettre Lyon à sa place". Auteur du quatrième et dernier but lyonnais, samedi dernier face à Hambourg (4-0), le jeune portugais n'a pas perdu de temps.

Fonseca-Moreira : la bromance portugaise ?

S’il était déjà présent avec le groupe lyonnais avant l’officialisation de son transfert, cela faisait déjà quelque temps que l'ancien entraîneur du Milan AC était sur son dossier. Paolo Fonseca suit de près le football portugais, et donc le Sporting CP, vivier connu pour avoir fait exploser Cristiano Ronaldo ou plus récemment le Suédois Viktor Gyökeres. Une observation qu’il met en pratique afin de redessiner l’effectif lyonnais après l’exode qu’il connaît depuis le mois de mai.