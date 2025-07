Mercato : l’OL discret mais stratégique

À la mi-mercato estival, l’OL ne fait pas partie des clubs les plus dépensiers. Il est huitième en Ligue 1 dans ce domaine. Un constat logique.

À mi-parcours du mercato estival 2025, l’Olympique lyonnais n’affole pas les compteurs. Avec "seulement" 5,7 millions d’euros déboursés, le club rhodanien occupe la huitième place du classement des clubs de Ligue 1 les plus actifs sur le marché. Un choix assumé, qui tranche avec les stratégies de recrutement plus agressives d’autres écuries du championnat.

Alors que Strasbourg mène la danse avec 63,5 millions d’euros investis, suivi par l’OM (34 M€) et Lens (32 M€), l’OL avance à contre-courant. Le club a pour l’instant misé sur deux jeunes recrues à polir : l’ailier portugais Afonso Moreira (2 M€) et le défenseur néerlandais Ruben Kluivert (3,7 M€). Loin des folies financières, il privilégie une stratégie plus mesurée, visant à construire un effectif compétitif avec des moyens limités.

Sobriété forcée à Lyon

Depuis les excès d’argent dépensé ces dernières années, les septuples champions de France (2002-2008) n'ont pas le choix. Le mot d’ordre est désormais la sobriété, d'autant plus qu'ils sont soumis à la surveillance de la DNCG. Rappelons que suite à leur passage devant la commission d'appel fédérale de l'instance, les Lyonnais doivent respecter certaines contraintes. Ils font face à un encadrement de la masse salariale et de ses indemnités de mutation.

Pas de transfert à 25 ou 30 millions d'euros donc, et surtout, des ventes pour assainir les finances. Voilà le programme de l'OL jusqu'au 1er septembre. Le mercato n'est certes pas fini, et des arrivées sont à prévoir, mais sans faire de folies. Dans le Rhône, l'heure est à l'austérité.