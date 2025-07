OL - Anciens : la drôle de reconversion de Fleury Di Nallo

Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l’OL (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

À 82 ans, Fleury Di Nallo, légende de l’Olympique lyonnais, surprend tout le monde en dévoilant une chanson électro qui retrace sa carrière.

Fleury Di Nallo, surnommé " le Petit Prince de Gerland ", a marqué de son empreinte l’histoire de l’Olympique lyonnais. Avec 222 buts inscrits en 489 matchs, il reste à ce jour le meilleur buteur du club. Aujourd’hui, l’ancien attaquant se distingue dans un registre inattendu. C'est du côté de la musique, comme il l'a expliqué à nos confrères de BFM Lyon. Dans une chanson originale mêlant rythmes électro et récit personnel, il retrace ses années passées sous les couleurs lyonnaises. Disponible sur toutes les plateformes de streaming, ce morceau surprenant fait revivre ses plus grandes heures, de ses débuts en 1960 à ses exploits avec le club rhodanien.

Un hommage à toute une génération de Lyonnais

Mais cette chanson ne se limite pas à son parcours individuel. Fleury Di Nallo en profite pour saluer les figures mythiques de l’OL, comme Juninho, Karim Benzema ou encore Alexandre Lacazette. Ensemble, ils ont écrit quelques-unes des plus belles pages du club. Tous ont, à leur manière, marqué l’histoire du club et fait vibrer les travées de Gerland ou du Stade de Décines. Une véritable déclaration d’amour au club, entre les anciennes légendes et les nouvelles figures qui font vibrer les supporters lyonnais.