L’OL de retour dans un mois au Parc OL, qui fait sa mue

Ce samedi, l’OL a joué son 3e amical de l’été à Hambourg. Dans quatre semaines, la formation lyonnaise retrouvera le Parc OL avec la venue du FC Metz. L’enceinte décinoise connait actuellement un vaste chantier, notamment pour éradiquer le fameux champignon.

C’est du côté de Hambourgque l’OL a lancé sa semaine de stage qui verra les Lyonnais poser leurs valises à Innsbruck en Autriche. Ce match amical programmé ce samedi (15h) a permis de franchir une nouvelle étape dans la préparation estivale. Paulo Fonseca n'a pas mélangé les joueurs expérimentés avec les plus jeunes. Cela lui a donné certainement un premier aperçu des forces en présence. Un premier bilan devra logiquement être fait par le staff après trois semaines de travail et à pareille distance de la reprise de la Ligue 1 à Lens.

Trois changements de pelouse la saison passée

Pour un retour au Parc OL, il faudra patienter sept jours supplémentaires. La venue du FC Metz à Décines se fera le samedi 23 août. Encore un mois à patienter pour les supporters lyonnais avant de retrouver leur équipe préférée. Quatre semaines pour les équipes du Parc OL pour remettre l’enceinte dans les meilleures conditions. En effet, après l’unique concert de l’été avec Imagine Dragons, le club a entrepris un vaste chantier. La pelouse a logiquement été retirée après les demi-finales de Top 14, mais le travail ne s’est pas arrêté là.

Un calendrier intense en 2025-2026

Ayant été confronté à un vrai problème la saison passée, notamment à cause d’un champignon, l’OL a choisi de prendre le taureau par les cornes. Tout a été démantelé pour aller à la racine du problème et ainsi l’éradiquer pour ne pas avoir à changer trois fois de pelouse en une saison. Les travaux se tiennent actuellement et tout sera rentré dans l’ordre d’ici au 23 août prochain. Avec la Ligue 1, la Première Ligue, la Ligue Europa et la Ligue des champions, le Parc OL et sa pelouse vont être mis à rude épreuve en 2025-2026.