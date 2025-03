Le Parc OL aura une nouvelle pelouse contre le FCSB

À peine trois semaines après l’installation de la pelouse, le gazon du Parc OL va être une nouvelle fois changé. Pour la venue du FCSB jeudi, les joueurs lyonnais auront le droit à un nouveau terrain de jeu.

Dimanche, la pelouse de l’Allianz Riviera était détrempée à cause des trombes d’eau tombées à Nice. Seulement, les joueurs de l’OL ont certainement été heureux de voir que le ballon filait droit au moment d’une passe. Ce qui n’est clairement pas le cas à Décines depuis deux mois. Rayan Cherki a mené la fronde depuis plusieurs semaines et les critiques de l’international Espoirs avait notamment poussé le club à agir avant la venue du PSG.

Profitant du déplacement à Montpellier, les équipes du Parc OL s’étaient activées pour remplacer la pelouse en vue du choc contre le leader parisien. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu et en deux rencontres disputées contre le PSG et Brest, le gazon a montré des stigmates. Comme indiqué par le club, le champignon Pythium a contaminé la nouvelle pelouse, ce qui a poussé l’OL à changer une seconde fois de gazon en l’espace de quelques semaines.

Deux matchs en seulement trois jours pour débuter...

Depuis vendredi dernier, les équipes en charge de la surface de jeu ont commencé le changement de pelouse et celle-ci sera prête pour la venue du FCSB jeudi (21h) en Ligue Europa. Elle enchaînera directement avec un second match dès le dimanche et la 26e journée de Ligue 1 contre Le Havre. Deux matchs en quelques jours et l’espoir qu’elle ne connaisse pas le même sort que sa prédécesseure. La nouvelle pelouse pourra ensuite se reposer et s’enraciner puisque le match suivant ne sera que le mercredi 26 mars avec le quart retour de Ligue des champions entre l’OL féminin et le Bayern Munich.