OL : Sage a senti la menace Fonseca arriver

Destitué de son poste fin janvier, Pierre Sage a reconnu qu’il se savait sur un siège éjectable. Le départ de Paulo Fonseca de l’AC Milan n’a fait que renforcer ce sentiment.

N’étant officiellement plus un salarié de l’OL depuis quelques semaines désormais, Pierre Sage est plus libre dans sa parole. Pourtant, n’allez pas croire que l’ancien entraîneur lyonnais va déverser toute sa haine sur le club lyonnais. Non, le Jurassien préfère voir le positif avec "l’opportunité que j’ai eue avec l’OL qui a créé une base et j’espère que c’est ma base", a-t-il confié dimanche dans le Canal Football Club. Loin d’être rancunier, Pierre Sage a même confessé qu’il aurait dit oui tout de suite à John Textor si ce dernier venait à revenir vers lui suite à la lourde sanction de Paulo Fonseca.

Ce ne semble pas être le chemin de l’histoire et Sage se tourne dorénavant vers un nouveau projet "prioritairement européen". En attendant, il continue de regarder du foot, mais pas tous les matchs de l’OL, car la cicatrice est quand même présent et que certaines rencontres sont "plus douloureuses que d’autres".

"Une fois qu'il a été libre, je n'avais qu'à bien me tenir"

C’est donc d’assez loin que le technicien français a observé le coup de son sang de son successeur. Néanmoins, malgré ce qui a pu se passer ces dernières semaines, Pierre Sage n’a pas enfoncé Paulo Fonseca estimant "que le geste est assez fou, mais la sanction lourde. J’ai joué deux fois contre les équipes de Paulo Fonseca, et il n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre. Il faut se dire que c’est dans un espace de temps d’une seule fois."

Débarqué par John Textor fin janvier, Pierre Sage a payé le mois de janvier médiocre de l’OL et le fait que le Portugais ait été démis de ses fonctions à l’AC Milan. L’ombre a donc rapidement plané au-dessus de Décines. "À partir du moment où il était disponible, des opportunités allaient s’ouvrir à lui. Je savais que je n’avais qu'à bien me tenir. Sauf que cette période n’a pas été sensationnelle en termes de résultats. On a fait des nuls, mais on a réussi à maintenir les objectifs en restant à distance en championnat et coupe d’Europe. Même si on a été éliminé de la Coupe de France…" Le faux pas de trop pour Textor.