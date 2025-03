Dominateur pendant 45 minutes, Nice n’a pas su convertir ses occasions, à cause notamment de Lucas Perri. Ayant laissé passer leur chance, les Aiglons ont été au contraire vaincus par le réalisme de l’OL en deuxième mi-temps.

À la pause, Marcin Bulka avait des gouttes sur le front avant tout par la pluie et non pas à cause du danger apporté par les attaquants de l’OL. Pendant 45 minutes, le gardien de Nice n’a rien eu à faire. Il a d’ailleurs fallu attendre le retour des vestiaires pour voir Thiago Almada cadrer le premier tir lyonnais et la première situation dangereuse. Car si l’OL s’est imposé (0-2) dimanche soir à Nice, cette victoire ne doit pas faire oublier la première mi-temps compliquée vécue par les coéquipiers de Corentin Tolisso. Mis sous pression par le pressing niçois, ils ont eu toutes les difficultés du monde à ressortir le ballon et se sont mis en danger presque tout seul.

Fort heureusement, l’OL peut compter sur un Lucas Perri en grande forme en ce moment et avec un brin de réussite à l’image de cette tête de Laborde déviée par Niakhaté sur sa ligne puis sur le poteau. Des occasions manquées qui ont eu un impact sur la suite de la rencontre. "La défaite se joue sur notre temps fort de la première, où on n’a pas su être efficace. Je ne sais pas comment ça serait terminé, mais mener 1-0 aurait été mérité, et la deuxième période aurait été différente, a regretté Franck Haise. On aurait été plus compact."

"Contre l'OL, les erreurs se paient cash"

Ayant réussi à passer la tempête niçoise sans concéder de but, l’OL a ensuite imposé son tempo et cela a mis en difficulté les Aiglons. Sur un rythme plus lent et avec bien plus de courses avec ballon, les Lyonnais ont fait mal à une formation niçoise qui a aussi accusé le coup physiquement. De quoi les pousser à faire des erreurs, à l’image de cette relance de Bombito interceptée par Tolisso pour l’ouverture du score. "Le match a tranquillement changé de physionomie, on s’est senti de plus en plus à la limite. J’aurais espéré tenir le 0-0. Mais on a fait des erreurs, et contre Lyon, on les a payées." Dimanche, Nice avait une belle opération à réaliser. Finalement, les Aiglons voient tout un peloton revenir sur leurs talons.