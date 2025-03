Les joueurs de l’OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Ce lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" va revenir sur la victoire de l'OL à Nice qui relance le club dans l’objectif européen. Il sera question de la première de Paulo Fonseca loin du banc, mais surtout d’un questionnement tactique sur le duo Cherki - Almada. De quoi demander votre avis.

Trois sur trois ! L’OL a signé un 100% de victoires la semaine passée. Après la victoire contre Brest, la formation lyonnaise a enchaîné avec un succès en Ligue Europa à Bucarest avant de confirmer dimanche soir à Nice (0-2). Avec ces trois points récoltés dans le sud de la France, l’objectif Ligue des champions est-il toujours d’actualité ou les Lyonnais partent de trop loin avec ces quatre points de retard sur Nice et sept sur l’OM ?

Quel système pour faire cohabiter Cherki et Almada ?

En plus de se projeter sur cette fin de saison qui peut s’annoncer plus que passionnante, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" s’arrêtera sur un volet tactique avec deux joueurs en forme en ce moment. La connexion entre Rayan Cherki et Thiago Almada a encore sauté aux yeux dimanche à Nice. Remplaçant, le Français a été décisif dès son premier ballon sur un passe de l’Argentin. Est-il un joueur dont l’OL ne peut se passer et quelle place offrir à Almada dans ces conditions pour faciliter la cohabitation ?

