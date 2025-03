Jean-Pierre Caillot, président de Reims (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Pointé du doigt par Laurent Prud’homme il y a une semaine, Jean-Pierre Caillot a réfuté l’idée qu’il a donné les consignes aux dirigeants de Brest. Le président de Reims estime qu’il y a un manque de courage de certains présidents sur la question Thiago Almada.

C’est devenu un running-gag qui ne fait plus vraiment rire les dirigeants de l’OL. Depuis bientôt deux mois, les avant-matchs de l’OL riment avec les différentes réserves posées contre Thiago Almada et son recrutement cet hiver. Dimanche, Nice s’est ajouté à la longue liste des clubs de Ligue 1 (Reims, Brest, le PSG, Toulouse) ayant rejoint ce cercle. Pour se justifier, Jean-Pierre Rivère a mis en avant "une parole donnée" et donc de s’y tenir.

À qui le président de l’OGCN l’a-t-il donnée ? Mystère même si le nom de Jean-Pierre Caillot a forcément eu les faveurs des réseaux sociaux. Il faut dire que le président de Reims est en première ligne depuis une semaine et les propos de Laurent Prud’homme. Le directeur général de l’OL a avancé qu’un "tuto" avait vu le jour en Ligue 1 et que Reims avait donné la méthode aux dirigeants de Brest pour poser cette réserve.

Une explication a eu lieu avec Prud'homme

Interrogé par Le Monde durant le week-end, le président rémois a réfuté cette affirmation, tout comme la collusion entre club de l’élite pour nuire au club lyonnais. "Comme souvent dans le football, il y a un manque de courage, a répliqué Caillot. Notre intendant a été appelé par celui de Brest, qui lui a demandé comment déposer sa réserve. Nous n’avons absolument pas donné cette directive. Il n’y a pas de discussion formelle. La version de Lorenzi n’est pas la bonne." Assurant avoir eu une discussion avec Laurent Prud’homme, Jean-Pierre Caillot reste malgré tout l’un de ceux qui mènent cette lutte. En effet, le club champenois a fait appel après que le rejet de sa réserve par la commission juridique de la LFP…