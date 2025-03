Thiago Almada lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ces dernières semaines, Thiago Almada a fait l’objet de plusieurs réserves à son encontre. Celles de Reims et Toulouse n’ont pas eu d’issues positives, mais les deux clubs ont malgré tout fait appel.

Il avait avoué ne pas en tenir compte. Interrogé en fin de semaine dernière sur ce que lui inspirait toutes les réserves posées à son encontre et si cela le perturbait, Thiago Almada avait fait bonne figure et confié que cela lui passait au-dessus. Sa prestation contre Brest dimanche pour sa première titularisation l’a quelque peu confirmé. Pourtant, le club breton avait suivi la mode instaurée en Ligue 1 depuis un mois et demi, à contrecœur si l’on en croyait les propos de Laurent Prud’homme après le match.

Le directeur général de l’OL en avait gros sur la patate mais pas contre Brest, mais bien contre… Reims. Derrière son président Jean-Pierre Caillot, le club rémois semble être celui qui mène cette cavale contre Thiago Almada et l’OL. Pour preuve ? Le président champenois a appelé ses homologues de Brest pour "un tuto" et n’a pas forcément accepté les décisions de la Commission juridique de la LFP.

L'OL veut que Labrune "siffle la fin de la récréation"

Ces dernières semaines, les réserves posées par Toulouse le 18 janvier et Reims mi-février n’ont pas abouti. Seulement, plutôt que de comprendre que l’OL est dans son bon droit et a vu la DNCG valider ce recrutement sous la forme d’un prêt gratuit, les deux formations françaises ont fait appel de ces décisions devant la Commission paritaire d’appel, qui se réunira le 20 mars. Pas de quoi inquiéter l’OL qui assure être droit dans ses bottes, mais cet acharnement commence sérieusement à exaspérer la direction lyonnaise qui avait appelé dimanche Vincent Labrune "à mettre fin à la récréation".