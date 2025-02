Labrune va "porter plainte" contre les banderoles lors d’OL - PSG

Tifo des Bad Gones contre Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune lors d’OL – PSG

Cible des critiques ces derniers mois, Vincent Labrune a été au cœur de banderoles dans les virages de Décines dimanche dernier lors d’OL - PSG. Le président de la LFP a annoncé son intention de porter plainte.

Le choc entre l’OL et le PSG dimanche dernier était forcément attendu. Sur le terrain d’abord pour voir si la sauce Paulo Fonseca avait déjà pris au sein de la formation lyonnaise. Mais aussi en dehors avec les relations glaciales entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux présidents n’ont finalement pas pu se croiser, le Parisien ayant fait le choix de rester au Qatar pour un tournoi de tennis. Néanmoins, cela n’a pas empêché les supporters lyonnais d’envoyer des messages en direction d’Al-Khelaïfi et de Vincent Labrune.

Quelques jours seulement après les révélations sur la réunion des droits TV du 14 juillet 2024, les Bad Gones ont laissé libre cours à leur imagination pour un tifo incendiaire contre le président du PSG et de la LFP. Les Lyon 1950 y sont aussi allés de leur banderole en cours de match. "Magouilles et corruption : le Qatar tue le foot français", "Nasser, ne quitte pas seulement les appels Teams (en référence, encore une fois, à la réunion du 14 juillet), quitte le foot français" ou encore "Labrune corrompu, à genoux devant Nasser".

"Absolument scandaleux, pour ne pas dire plus"

Les dirigeants parisiens n'ont pas forcément apprécié cette liberté de parole, pas plus que par Vincent Labrune. Muet depuis les différents épisodes DAZN avec la mise sous séquestre et les révélations, le président de la LFP est sorti du silence ce vendredi. Face à ces critiques, il a bien l’intention de "porter plainte contre certaines banderoles placées dans le stade de l'OL, dimanche dernier, qui font état de "corruption" de ma part par Nasser al-Khelaïfi. C'est absolument scandaleux, pour ne pas dire plus."