Quand la rivalité OL - ASSE dépasse les limites

Mardi, un supporter de l’ASSE a été agressé par plusieurs individus à Lyon. En cause, le port d’un pull aux couleurs du club stéphanois dans la capitale des Gaules.

Il y a les insultes, les tags et même si cela reste largement répréhensible, cela reste avant tout à un niveau d’intimidation. Entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, la rivalité ne date pas d’hier et nos grand-parents, parents ont toujours connu ce désamour entre les deux villes. Du chambrage comme le tifo de la célébration de Nabil Fekir avant tout, même si l’évolution de la société a fait basculer un peu plus cette rivalité dans la violence. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les derbys se jouent désormais sans supporters adverses, car les préfectures veulent limiter au maximum les débordements. Ce n’est pas le dernier épisode en date qui risque de faire avancer les mentalités en vue du prochain affrontement entre l’OL et l’ASSE à Geoffroy-Guichard.

"J'ai eu de la chance"

Un homme de 19 ans a été frappé, mardi soir, par une douzaine d'individus à la sortie de son université dans le quartier de la Carnot à Lyon, comme rapporté par Le Progrès. Étudiant de l'université catholique de Lyon, le jeune supporter des Verts a été violemment agressé après que des individus ont aperçu son pull avec l'inscription Kop Sud.

S’afficher de la sorte n’a "pas été très malin" selon la victime, tout comme l’agissement de ses agresseurs, qui étaient un peu plus d’une dizaine. "Mes agresseurs ont fouillé mon sac et pris une photo de ma carte Stas et m’ont dit que désormais, ils avaient mon nom. J’ai eu de la chance. J’aurais pu être roué de coups au sol. Ils auraient pu avoir une arme." Si rien de tout cela s’est passé, une plainte a malgré tout été déposée par le supporter stéphanois. Quand rivalité rime avec bêtise humaine…