Comme il y a quelques mois déjà, le stade Geoffroy Guichard et la boutique de l’AS Saint-Etienne ont été victimes d’actes de vandalisme. Les auteurs supposés seraient des supporters de l’OL, si l'on en croit certaines inscriptions.

En octobre dernier, avant le retour du derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, des actes de vandalisme avaient déjà eu lieu dans le Forez. L’approche du derby avait pu expliquer ce comportement infantile, qui reste condamnable. Quelle peut bien être la raison pour expliquer ceux qui se sont produits ces dernières heures ? À part la bêtise humaine, difficile de trouver autre chose à dire sur ce genre de comportements. Ce week-end, le stade Geoffroy Guichard et la boutique de l’ASSE ont encore été le théâtre de tags, comme montré par le compte X La Tribune Stéphanoise.

Larsonneur visé par les insultes

Certains ont notamment visé le gardien stéphanois Gautier Larsonneur, dans le viseur des supporters lyonnais lors du derby. Ces propos insultants, en plus de ceux à l’attention des Verts, ont été accompagnés de deux mentions "Indep Brigatta Six Nueve" et "BSN 69". Des tags en guise de signature ? Quoi qu’il en soit, la rivalité entre l’OL et Saint-Etienne n’a pas vocation à dépasser ces limites. L’antagonisme est forcément présent, mais doit se faire dans le respect. D’un côté, comme de l’autre.