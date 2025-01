Toulouse "reste sur sa faim" après ce point du nul contre l’OL

Incapable de gagner depuis plusieurs saisons, Toulouse a dû se contenter d’un point samedi contre l’OL (0-0). Les Toulousains ont fini le match en partie frustrés, conscients qu’ils auraient pu faire un coup.

Ce ne fut clairement pas le match de l’année, mais l’OL a au moins réussi à ne pas perdre contre Toulouse (0-0). Samedi, les Lyonnais avaient la volonté de se remettre la tête à l’endroit après la faute professionnelle à Bourgoin. On ne peut pas vraiment dire que l’objectif a été réussi. Mais dans la période compliquée actuelle, les joueurs et Pierre Sage tentent de s’accrocher au moindre signal positif. Ils étaient logiquement déçus d’avoir laissé passer une nouvelle opportunité de se rapprocher du podium.

De déception, il n’en était pas forcément question dans le vestiaire de Toulouse, mais plus de la frustration. Celle de ne pas avoir réussi à faire un coup au Parc OL face à une formation lyonnaise malade. "C’était un bon match, équilibré. Dans le vestiaire après le match, mes joueurs restaient sur leur faim, ils ressentaient un peu de frustration, car ils auraient pu faire encore mieux, a avoué Carles Martinez Novell. Mais en tant que coach, je suis content du contenu, et lucide aussi, parce que Lyon a eu des possibilités aussi."

"On a l'impression de progresser contre l'OL"

Elles furent pourtant rares alors que Lucas Perri a eu bien plus de travail à faire que Guillaume Restes. Sans la VAR, le Téfécé aurait d’ailleurs pu prendre les devants avec la réalisation d’Aboukhlal à la 12e minute. Néanmoins, à la vue de la physionomie de la rencontre, le partage des points est assez logique même s’il ne convient à personne dans la course à l’Europe. Cependant, à Toulouse, le contenu proposé à Décines peut être source de satisfaction. "Sur les trois derniers matches contre Lyon, on a impression de progresser, de mieux comprendre comment les jouer. On a appris. Sur les dernières minutes, on a dit aux joueurs, si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre ce point au moins." À défaut de mieux, les deux équipes s'en contenteront.