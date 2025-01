L'OL et ses supporters ont rendu hommage à Lopes et Caqueret 

Partis lors de ce mercato hivernal, Anthony Lopes et Maxence Caqueret ont eu le droit à différents hommages en marge du nul entre l'OL et Toulouse (0-0).

Ils ne sont plus là désormais, mais le club ne les a pas oubliés. Avant la rencontre face à Toulouse samedi, l’Olympique lyonnais et les membres du Virage Nord ont tenu à rendre hommage Anthony Lopes et Maxence Caqueret. Les deux enfants du club ont mis les voiles durant ce mercato hivernal, après plusieurs saisons de bons et loyaux services à l'OL. Le gardien portugais a rejoint le FC Nantes et retrouvera son club formateur dans une semaine. De son côté, le milieu a rejoint la Serie A avec le projet proposé par Côme.

Retrouvailles dimanche prochain avec Lopes

Afin de saluer la carrière lyonnaise de ces deux joueurs, le club rhodanien a passé une vidéo d’hommage pendant l'échauffement de la bande de Pierre Sage. Deux extraits retraçant l'histoire de Lopes et Caqueret de l'OL Académie jusqu'à l'équipe professionnelle. L'hommage ne s'est pas arrêté là puisque le Kop Virage Nord a ensuite déployé un tifo à l'entrée des joueurs, représentant Anthony Lopes avec le message "De Tola Vologe à Décines, 24 ans de fidélité, merci Antho". Pour Maxence Caqueret, une banderole avec un beau message a également été affichée, aux alentours de la 28e minute, toujours du côté du Virage Nord :"Caqueret, tu resteras un enfant de Lyon. Bonne route à toi".