Mercato : après son départ de l’OL, Lopes rejoint le FC Nantes

Après vingt-quatre ans à l’OL, Anthony Lopes va connaitre une deuxième expérience dans sa carrière. Le gardien portugais s’est engagé avec le FC Nantes pour six mois renouvelables.

On pensait qu’il serait l’homme d’un seul club, du moins en Ligue 1. Finalement, il n’y aura rien de tout ça concernant Anthony Lopes. Après vingt-quatre ans de bons et loyaux services à l’OL, le gardien a refermé son chapitre et son livre avec son club formateur, avec une résiliation de contrat. Ce lundi, le Portugais s’est officiellement engagé avec le FC Nantes pour les six prochains mois. En fonction de différents objectifs collectifs et individuels, ce bail pourrait se prolonger au-delà de juin 2025 pour deux saisons supplémentaires. Première recrue hivernale des Canaris, Anthony Lopes devrait faire ses débuts ce samedi face au LOSC.

Cinquième joueur le plus capé de l'OL

À 34 ans, le gardien va pouvoir retrouver le plaisir de jouer au football, après être resté au placard ces six derniers mois à l’OL. Ayant disputé 489 matchs avec le club lyonnais, Lopes échoue au pied du podium des joueurs les plus capés entre Rhône et Saône. Il ne lui aura manqué qu’un match pour égaler Yves Chauveau et cinq pour rejoindre Fleury Di Nallo à la 3e place derrière Serge Chiesa et Grégory Coupet. Finalement, il n’a pas connu la fin d’aventure espérée avec cette sortie en eau de boudin, qui vient ternir le tableau dans son ensemble. Le 26 janvier prochain, à la Beaujoire, il aura certainement l’envie de briller contre ses anciens coéquipiers à l’occasion de Nantes - OL.