Vainqueur 2-0 du PSG au Parc des Princes, l’OL féminin a parfaitement réagi après son élimination en Coupe de France. Toutefois, Joe Montemurro n’était pas forcément satisfait dans le contenu général.

Au contraire des garçons, les joueuses de l’OL féminin ont réussi à apporter les réponses qu’il fallait samedi soir. Comme la bande de Pierre Sage, les Fenottes se devaient de réagir après avoir également pris la porte de façon prématurée en Coupe de France. Avec un choc contre le PSG, la motivation était forcément présente pour envoyer un message et montrer que cette équipe ne perd pas deux fois de suite. Grâce à un break réalisé dès la demi-heure de jeu (0-2), l’OL a consolidé sa première place au classement et démontrer qu’il n’avait pas de concurrence en championnat. "Notre élimination en coupe par manque de concentration devait être suivie d’une réaction positive, les joueuses ont su montrer leur vrai niveau", a salué Joe Montemurro, samedi soir au Parc des Princes.

"Pour gagner des titres, il faudra faire beaucoup mieux !"

Largement au-dessus des Parisiennes, les coéquipières de Wendie Renard ont tranquillement géré leur avance de deux buts sans être mises en danger. Néanmoins, ce contrôle, qui en dit beaucoup sur l’écart entre les deux clubs, n’a pas forcément été du goût du technicien australien qui aurait certainement aimé gagner avec encore un peu plus de manière. "L'équipe a affiché une certaine continuité dans le jeu et a souvent contrôlé les débats. Je dirais malgré tout que si le résultat est très bon, on peut et on doit faire encore mieux dans le jeu. Il y a donc de la satisfaction, mais sans excès. Encore une fois, pour gagner des titres, il faudra faire beaucoup mieux !"

Avec sept points d’avance au classement sur le Paris FC, l’OL a quasiment tué le suspense de la saison régulière. Mais c’est bien avec le retour de la Ligue des champions que les Lyonnaises sont attendues désormais.