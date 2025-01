Thiago Almada (OL) ne fera pas ses débuts contre Fenerbahçe

Resté sur le banc contre Toulouse samedi, Thiago Almada devra patienter a minima jusqu’au déplacement à Nantes pour jouer ses premières minutes avec l’OL. L’Argentin n’est en effet pas qualifié pour les deux derniers matchs de Ligue Europa.

Le scénario du match a fait qu’il devra patienter encore un peu. Présent pour la première fois dans le groupe de l’OL ce samedi, Thiago Almada n’a pas pu faire ses débuts contre Toulouse (0-0). Bien que présenté au public lyonnais juste avant le coup d’envoi de cette rencontre de la 18e journée, l’Argentin s’est contenté de s’échauffer pendant une bonne demi-heure, sans entrer en jeu. Interrogé sur ce choix, Pierre Sage a mis en avant le scénario décousu et le fait que l’OL n’était pas dans les meilleures dispositions dans ce nul contre le Téfécé. Un but lyonnais aurait pu changer la donne pour Almada, mais ce dernier devra patienter.

Qualifié à partir des phases finales en Ligue Europa

Non pas jusqu’à jeudi prochain, mais bien une semaine de plus avec le déplacement à Nantes, dimanche 26 janvier. S’il peut jouer en Ligue 1, Thiago Almada ne pourra pas le faire en Ligue Europa. Du moins pour les deux derniers matchs de cette première phase. Il manquera donc le déplacement à Istanbul pour affronter Fenerbahçe jeudi (18h45) et ne connaitra pas de première au Parc OL contre Ludogorets une semaine plus tard. Les débuts à Décines ne devraient avoir lieu que le week-end du 9 février avec la venue de Reims.