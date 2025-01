Bien que frustré par l’unique point pris contre Toulouse, Clinton Mata voulait, lui aussi, trouver du positif dans ce nul. Malgré l’absence de résultats probants depuis plusieurs matchs, le défenseur de l’OL ne veut pas parler de crise.

Quatre points pris sur les quatre derniers matchs de Ligue 1. L’OL est très loin du rouleau compresseur de l’automne et fait du surplace au classement. Dans son malheur, la formation lyonnaise a la chance de voir ses concurrents ne pas être forcément plus performants. Au soir de la 18e journée du championnat, les Lyonnais pointent toujours à la sixième place du classement, mais restent à trois longueurs du podium et deux de la Ligue des champions.

Autant de signaux qui poussent les joueurs de l’OL à croire en un meilleur futur dans les semaines à venir. Samedi soir, Clinton Mata était logiquement frustré par le résultat nul contre Toulouse (0-0) mais ne voulait pas pour autant tirer la sonnette d’alarme. Toujours en course pour atteindre les objectifs en Ligue 1 et Ligue Europa, le défenseur angolais ne veut pas entendre parler de crise à l’OL, surtout après ce que le club a vécu la saison dernière. Une période sur laquelle veut surfer Mata.