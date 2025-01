Sage après OL - Toulouse (0-0) : "On a fait un pas en avant"

Déçu de ne pas avoir pris les trois points ce samedi contre Toulouse (0-0), Pierre Sage a néanmoins noté un changement d’état d’esprit chez ses joueurs. Il espère que l’OL est sur le bon chemin.

Quel est le sentiment qui prédomine après ce nul de l’OL contre Toulouse ?

Pierre Sage : C’est un match très fermé dans lequel notre état d’esprit et nos bonnes résolutions de jeudi et vendredi n’ont pas suffi pour faire la différence. Il y avait besoin de mettre un peu plus de vitesse sur les côtés, à la fois dans la transmission, dans la coordination des appels, pour ouvrir les espaces. Et peut-être aussi des actions individuelles, car l’adversaire était très bien organisé et on n’a pas su répondre à cette problématique suffisamment fréquemment pour se créer plus d’occasions.

Y a-t-il de la déception ?

Il y a de la déception du résultat. Après, au vu du match, j’ai quand même eu l’impression que les joueurs ont mis en pratique ce à quoi ils s’étaient engagés entre eux et avec nous dans les échanges de jeudi et vendredi. Je pense qu’en jouant les matchs avec cet état d’esprit et ces intentions de jeu avec plus de fluidité, on arrivera à redresser la barre. Je n’aurais pas répondu les mêmes choses après d’autres matchs.

"On s'est créé des brides d'occasions, mais rien de franc"

Vous avez aussi été bien en place dans ce 4-3-3. Est-ce que c’est ce qui vous a poussé à ne pas changer la structure avec l’entrée de Thiago Almada ?

Pour moi, il était difficile de le faire rentrer dans un match comme ça avec l’enjeu pour lui de peut-être changer le match et de nous le faire gagner. Mais aussi d’être dans une situation sans repère, sans trop de jambes, car il n’a repris que depuis une semaine, il allait pouvoir être exposé négativement. C’est pour ça que je n’ai pas voulu le faire rentrer. Les trois du milieu étaient satisfaisants dans la durée donc l’idée n’était pas de faire le changement pour le changement.

Certes, il avait été présenté avant le match, certes, j'aurais bien aimé le faire rentrer et j’y ai pensé dès que j’ai su qu’il était qualifié, mais aujourd’hui, les conditions et le contexte n’étaient pas réunis. C’est un premier groupe pour lui, une découverte du stade sous le maillot de l’OL et on va l’attendre patiemment avec un peu plus de temps de jeu que cinq à dix minutes.

"On a eu du mal à jouer plus vite"

Depuis plusieurs matchs, vous avez du mal à marquer. Comment l’expliquer ?

Il y a deux aspects. L’un qui est relatif à l’adversaire qui a fermé les espaces et donc ça demande d’être encore meilleurs dans notre jeu offensif. Pour être encore meilleur, il faut être mieux coordonné, jouer un peu plus vite et on a eu du mal à le faire. Il y a d’autres aspects comme les coups de pieds arrêtés. Dans les deux domaines, on s’est créé des brides de situations, mais rien de très franc.

Ça fait trois fois que vous pouvez revenir dans le top 4, trois fois que vous le ratez. Est-ce qu’il y a un problème mental à passer ce cap ?

Non, on s’était affranchi de la situation au classement. On avait l’envie de braquer l’ensemble des projecteurs sur nous parce que notre plus gros problème était celui-ci et je pense qu’on a fait un pas en avant. L’année dernière, on a été qualifié en Ligue Europa une minute et ça nous a suffi.